اخلاء النزلاء واجراء اقتحام.. تفاصيل ما حصل في "قلب العالم" اليوم

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "فرق الدفاع المدني احكمت السيطرة على حادث حريق اندلع في الطوابق العليا من فندق قلب العالم في منطقة "، مشيرة الى ان "فرق الدفاع المدني استنفرت إمكانياتها وقدراتها الحديثة المتطورة، التي تم استلامها حديثًا، وعملت على احتواء النيران في الطوابق العليا ومنع انتشارها بمهنية وخبرة عالية، وذلك من عدة محاور داخل وخارج مبنى ، بمشاركة عدد من الفرق التخصصية والساندة وعجلات سلمية مخصصة لمكافحة الحرائق في الأبنية متعددة الطوابق".وذكرت ان "فرق الدفاع المدني قدمت جهودًا كبيرة دلّت على خبرة عالية في احتواء الحريق، بالتزامن مع تنفيذ عمليات الاقتحام المباشر وإخلاء نزلاء الفندق بالكامل وإنزالهم بسلام، حتى تمكنت من السيطرة الكاملة وأنهت عمليات الإخماد والتبريد في وقت قياسي رغم صعوبة الحادث وتحديات الارتفاع".وبينت ان "الدفاع المدني طلب استدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق في الفندق في بادئ الأمر".يُذكر أن عمليات الإخماد كانت تحت إشراف وكيل لشؤون الفريق سمكو ناظم أمين، وبقيادة مدير عام الدفاع المدني اللواء الحقوقي .