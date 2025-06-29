المرور تعلق على مجسري الطوبجي

ونقلت تصريحا لقسم الإعلام والعلاقات في المرور وتابعته ، إن "حزمة مشاريع فك الاختناقات المرورية أسهمت بشكل كبير في تقليل الزحامات بالعاصمة وافتتاح مشروع مجسري الطوبجي الدوارين أسهم بشكل كبير اليوم في تخفيف الزخم الحاصل على وايضا باتجاهات والمنصور والأعظمية".وأضاف، "لاحظنا أن هناك انسيابية عالية خلال أوقات الدوام الرسمي والذروة من المجسرات باتجاه تلك المناطق ما خفف الضغط الحاصل على شارع المطار أيضاً، وكذلك أسهم افتتاح مجسري الطوبجي الدوارين بتسهيل وتسريع حركة العجلات نحو تلك المناطق واختصار الوقت".