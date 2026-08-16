العمل تخاطب مجلس الوزراء لإعفاء ذوي الإعاقة من أجور الكهرباء والماء

وأكدت رئيس الهيئة، ذكرى ، في بيان، أن الهيئة ستتابع المقترح مع الجهات المعنية وصولاً إلى ما يحقق مصلحة هذه الشريحة ويحفظ حقوقها، مشيرةً إلى سعي الهيئة لاستحصال التسهيلات والامتيازات التي تخفف الأعباء عن الأشخاص ذوي الإعاقة بما ينسجم مع الحقوق التي كفلها القانون.وأوضحت عبد الرحيم أن هذا التحرك يأتي استناداً إلى مسؤوليات الهيئة في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز الامتيازات المقررة لهم بموجب القانون رقم (38) لسنة 2013 المعدل، مبينةً أن الهيئة تواصل جهودها لطرح المعالجات التي تسهم في تحسين ظروفهم المعيشية وتعزيز الحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم.