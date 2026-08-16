التعليم العالي تحدد 3745 مقعداً لخطة القبول بجامعة النهرين للعام 2026-2027

– محليات



حددت 3 آلاف و745 مقعداً ضمن خطة المقترحة لجامعة النهرين للعام الدراسي (2026–2027)، موزعة بواقع 2135 مقعداً للدراسة الصباحية و1610 مقاعد للدراسة المسائية.



وأكد رئيس الجامعة، علي ، أن الخطة رعت الربط بين المناهج ومتطلبات سوق العمل ودعم التخصصات التكنولوجية والتطبيقية، مشيراً إلى أن توزيع المقاعد المقترحة شمل الكليات الآتية:

: 675 مقعداً صباحياً و525 مسائياً لتخصصات والإنسان، الطائرات المسيرة، الطب الحياتي، والمدنية، والعمارة، وغيرها.



كلية المعلومات والاتصالات: 120 مقعداً صباحياً و120 مسائياً لتخصصات شبكات الحاسوب، الأتمتة والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني.



: 370 مقعداً صباحياً و370 مسائياً لتخصصات التحليلات المرضية، الأدلة الجنائية، الطبية، والتقنيات الأحيائية.



كلية اقتصاديات الأعمال: 250 مقعداً صباحياً و250 مسائياً لتخصصات إدارة المصارف، التكنولوجيا المالية، والتحول الرقمي.



كلية التقنيات الإحيائية: 270 مقعداً صباحياً و270 مسائياً لأقسام التقنيات الحيوية الجزيئية والطبية، وعلوم الحياة التطبيقي.



: 200 مقعد صباحي و75 مسائياً.



الكليات المباشرة (صباحي فقط): 100 مقعد لكلية الصيدلة، 90 مقعداً لكلية الطب، و60 مقعداً لكلية الحقوق.