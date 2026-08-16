من عرعر إلى تركمانستان.. شاحنات العراق تنفذ أول رحلة عبر نظام (TIR)

وقال مدير عام الشركة، كريم الشحماني، في بيان، إن عملية النقل جرت بالتنسيق والمتابعة مع الجهات الحكومية والكمركية ذات العلاقة، عبر نقطة اتصال مع الطرقي (IRU) لضمان انسيابية الإجراءات وتطبيق متطلبات النظام على طول مسار الرحلة.وأوضح الشحماني أن الرحلة تكتسب أهمية خاصة كونها تمثل توسعاً في استخدام أسطول النقل العراقي ضمن عمليات والاستفادة من آلية الإعارة التي تتيح تنفيذ العمليات بكفاءة ومرونة أكبر، مما يعزز تنافسية ويفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات العراقية للوصول إلى الأسواق والممرات التجارية الإقليمية والدولية.وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة النقل لتطوير منظومة وتفعيل نظام (TIR)، لتسهيل حركة التجارة عبر الحدود وتعزيز موقع كممر تجاري محوري يربط بدول المنطقة وآسيا الوسطى.