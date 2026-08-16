الداخلية تغلق 900 مبنى مخالف لشروط السلامة وتكشف مسببات الحرائق

وأفاد مدير في ، نؤاس صباح شاكر، بأن الإجراءات ترتكز على إزالة المواد سريعة الاشتعال كألواح "السندويج بنل" و"الاليكابوند" والسقوف الثانوية غير المقاومة للحرائق التي تصدر غازات سامة، مشيراً إلى أن غالبية الوفيات تسجل نتيجة الاختناق قبل وصول النيران للضحايا.وأوضح أن معظم المباني المغلقت أعيد افتتاحها بعد استيفائها الشروط، بينما يمارس الدفاع المدني ضغطاً رقابياً على القطاعين الحكومي والسكني عبر تبليغات رسمية تحمّل المسائلين المسؤولية القانونية وفق القانون رقم 44 لسنة 2013.كما كشف شاكر عن تصدر التماس الكهربائي قائمة مسببات الحرائق نتيجة وتداخل أربعة مصادر للطاقة (الوطني، المولدات الأهلية، الخاصة، والشمسية)، مشيراً إلى زيادة هذه الحوادث طردياً مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال.