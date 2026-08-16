تأكيداً للسومرية.. الداخلية تصدر بياناً بشأن حادثة مستشفى الفضيلية

وأوضح الناطق باسم الوزارة، العقيد محمد علي الحسون، أن قيادة شرطة (الرصافة)، وبناءً على توجيه وكيل الأقدم الدكتور ، تمكنت من القبض على المعتدين عقب إقدامهم على ضرب أفراد حماية المستشفى إثر وفاة أحد أقاربهم داخل المنشأة الطبية.وأكد الحسون تمكن القوة الأمنية من إيداع المتهمين التوقيف، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق أحكام القانون.وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني لـ " "، بتمكن القوات الأمنية من اعتقال 7 أشخاص إثر تورطهم في الاعتداء بالضرب على أفراد الشركة الأمنية المكلفة بحماية المستشفى.وأوضح المصدر أن حادث الاعتداء جاء عقب وفاة أحد أقارب المعتقلين، مما أدى إلى نشوب مشاجرة والاعتداء على كادر الحماية، مما أسفر عن إصابة عدد من عناصر الشركة الأمنية بجروح وإصابات طفيفة في الوجه، قبل أن تتدخل القوات الأمنية وتسيطر على الموقف وإحالة المعتدين إلى الجهات المختصة.