وزير الصحة يوجه بتضمين درجات خريجي 2023 و2024 و2025 في موازنة 2027

وقال في منشور له على ، إن التوجيه جاء على أصل كتابه بشأن استرجاع حقوق ، معتبراً الخطوة "بداية الحل" لإنصاف خريجي المهن الطبية والصحية.ويأتي ذلك بالتزامن مع تظاهرات نظمها عدد من ذوي المهن الصحية في منطقة باب المعظم ، للمطالبة بالتعيين، فيما شهدت الاحتجاجات صدامات مع قوات حفظ القانون التي استخدمت القنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين، بحسب مصدر أمني.