العراق يسجل زيادة في عدد الرحلات العابرة لأجوائه

وقال للشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية في بيان، إنه "تم استقطاب حركة العبور مجدداً وإعادة جذب شركات الطيران العالمية فوق الأجواء العراقية عبر تقديم خدمات ملاحية متطورة ومسارات جوية مختصرة تلبي احتياجات المشغلين الدوليين، ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز موقع الجوي واستعادة الثقة الإقليمية والدولية".

‏وأضاف، أن "ذلك جاء انسجاما مع توجيهات وزير النقل "، مشيرا الى أن "الشركة تواصل عقد سلسلة من الاجتماعات مع شركات الطيران العالمية في إطار استراتيجي يستند إلى توفير مرونة تشغيلية عالية من خلال تخصيص مسارات جوية مختصرة تلائم خطط التشغيل لشركات الطيران فضلاً عن الاستجابة السريعة لطلبات الحصول على الارتفاعات المطلوبة، مما يعزز مبدأ رضا الزبون لدى شركات الطيران ويدعم فرص التعاملات الإيجابية".

‏‏وأكد البيضاني أن "ما حصل زيادة دراماتيكية في عدد الرحلات العابرة، تجاوزت معدلات الحركة الجوية مستويات ما قبل إغلاق الأجواء في مؤشر واضح على عودة الثقة الدولية بالمسارات العراقية واستجابة القطاع الجوي الوطني لتطلعات المشغلين".

ولفت إلى أن "قسم إدارة الحركة الجوية في الشركة يعمل ضمن خطة متكاملة لتطوير وتحديث شبكة المسارات والطرق الجوية بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للفضاء الجوي العراقي ورفع الكفاءة التشغيلية تماشياً مع أحدث المستجدات الصادرة عن ".