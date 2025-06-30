إجراءات جديدة للحد من ظاهرة التسول في العراق

وقال مدير دائرة الإعلام والعلاقات الدولية بالوزارة العطواني إن وزارته تبنَّت حزمة إجراءات للحدِّ من ظاهرة التسوُّل بالتعاون مع ، تضمنت إجراء البحث الميداني للمتسوّلين ممن يُلقى القبض عليهم أثناء الحملة لشمولهم براتب الإعانة بعد أخذ تعهدٍّ خطي منهم بعدم العودة للتسوُّل، إضافة إلى إيداع أصحاب الحالات المستحقة في دور الإيواء ومنحهم رواتب رعاية بعد التحقق من أوضاعهم الاجتماعية، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وتابع أن الإجراءات تتضمن أيضاً تنفيذ حملات توعوية شملت توزيع فولدرات تعريفية عن مخاطر الظاهرة، وكذلك القيام بورش عمل بالتنسيق مع ممثلي جهاز وقسم الشرطة المجتمعية، وشملت مستفيدي دور الأحداث المشردين الذكور والإناث ودار ضحايا الاتجار بالبشر، مؤكداً عدم وجود ممثل لوزارته ضمن فريق الشاملة المكلفة بالملف التي أطلقها مؤخراً.