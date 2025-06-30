التربية تصادق على تعيين 22 خريجا

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "وزير التربية صادق اليوم على تعيين (22) خريجًا من مختلف الاختصاصات، وتوزيعهم على ".وأضافت الوزارة، أن " جاء بعد صدور أوامرهم من ".