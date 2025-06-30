جنايات الكرخ: الحبس البسيط بحق 13 مدانا لقيامهم بالترويج لأفكار حزب البعث المحظور

وصدر الحكم بحق المدانين بعد جهود كبيرة ومتابعة مباشرة من قبل الأولى، حيث تم ادانة هذه المجموعة والتي تنتمي إلى ما يسمى للتحرير والتغيير - فرع المحظور والتي كانت تعمل على تلقي التوجيهات والتحضيرات لدورات عسكرية وغيرها وتوزيع المنتمين الجدد إلى ألوية وسرايا بهدف زعزعة الامن والاستقرار في البلد، بحسب بيان لمجلس القضاء ورد للسومرية نيوز.وصدر الحكم بحقهم وفقا لأحكام المادة 10 من قانون حظر حزب البعث والكيانات والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات واستدلالا بأحكام المادة 132/ 3 من القانون نفسه.