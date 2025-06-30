السوداني يفتتح 10 مراكز طبية للعناية بالأطفال حديثي الولادة

وبحسب بيان لمكتب ، ثمّن الجهود التي بذلتها الكوادر والفرق المعنية لإنجاز المراكز، مشيراً الى أهمية هذه المشاريع النوعية التي تهدف الى تقليل نسبة الوفيات، والكشف المبكر عن أمراض الأطفال، كما توفر التدريب للعاملين على الأجهزة والأساليب الحديثة لخدمة الاطفال وصحتهم، إذ تؤكد المؤشرات الرقمية تأثير تحسن خدمة الرعاية الصحية في تراجع نسب وفيات الأطفال حديثي الولادة في .وأكد السوداني ان "الحكومة أولت اهتماماً كبيراً بالقطاع الصحي، وتطوير بناه التحتية، وتوفير التكنولوجيا الحديثة له، ودعم ومتابعة إكمال مشاريع المستشفيات، وقريباً سنشهد افتتاح عدد جديد منها"، مشدداً على "ضرورة ان تحظى والخدمات الطبية التي تقدمها بثقة المواطن".وتقع المراكز المكتملة والجاهزة للتشغيل في محافظات؛ ، والمثنى، وواسط، وصلاح الدين، ودهوك، وفي (الكاظمية، بمستشفى إبن البلدي وفي دائرة مدينة الطب).وستجهّز المراكز بأكثر من (1120) جهازاً لرعاية الأطفال الرضّع، بينها (51) جهاز (GE HealthCare)، كما ستجهز بمعدات طبية حديثة، وبحسب الحاجة الفعلية لكل مركز، بالإضافة الى كل الاحتياجات اللوجستية، والمعدّات المطلوبة، كما سيتم تدريب الكوادر الشبابية العاملة، سواء بالتعامل مع الاجهزة الحديثة، او مع حالات الأطفال الخدّج، وبعد الولادة ولغاية السنة الأولى.