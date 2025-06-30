سحب الإجازة الاستثمارية لمجمع ميسان السكني وفتح تحقيق بمخالفاته (وثيقة)

وأشار رئيس في المجلس في وثيقة رسمية موجهة للجنة الاستثمار والتنمية الصناعية، واطلعت عليها ، إلى أن "كثرة شكاوى المواطنين وإجراء زيارة ميدانية لموقع مجمع السكني يوم 29 حزيران الحالي، الواقع على طريق البتيرة بسبب تلكؤ العمل وعدم تناسب العمل بالنسبة لتقدم المشروع ووجود مخالفات تتعلق بالتنفيذ".ووجه المرياني بـ"التحقيق في المخالفات في هذا المشروع الاستثماري واتخاذ الإجراءات المناسبة بالتعاون والتنسيق مع وهيئة استثمار ميسان استناداً لنص المادة 28 من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006".