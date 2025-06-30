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حقيقة منح 16574 مقعدا للطلبة السوريين في الجامعات العراقية
محليات
2025-06-30 | 11:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
283 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
نفت
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
، اليوم الاثنين، منح 16574 مقعدا للطلبة السوريين في الجامعات العراقية.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "المزاعم المتداولة في بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن منح 16574 مقعدا دراسيا مخصصا للطلبة السوريين في الجامعات العراقية ضمن برنامج ادرس في
العراق
، عارية عن
الصحة
".
وأضافت ان "العدد الكلي للطلبة الدوليين المقبولين في البرنامج لا يزيد عن ثلاثة آلاف طالب ينتمون إلى (47) جنسية عربية وآسيوية وأفريقية وأوروبية وقد تم قبولهم على وفق ضوابط علمية وآليات واضحة تراعي التخصصات الأكاديمية والطاقة الاستيعابية للجامعات العراقية".
ودعت الوزارة "الجميع لا سيما المهتمون والمتابعون للشأن الأكاديمي إلى اعتماد البيانات الرسمية وتحري الدقة والمسؤولية وعدم التعاطي مع الاشاعات ومحاولات التضليل التي تستهدف المساس بقطاع
التعليم العالي
ومؤسساته العريقة".
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