انتحار شاب شنقا في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، "انتحار شاب تولد 2005 باسلوب شنق نفسه داخل منزله ضمن منطقة حي اور".

وأضاف المصدر أنه "لم تعرف اسباب الانتحار"، مشيرا الى أن "هذه الحالة هي الثانية خلال ساعات".