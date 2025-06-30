مطار كركوك يعلن عدم تسجيل أضرار ويؤكد استمرار جدول الرحلات

وقالت في بيان، " في ضوء ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، تود إدارة أن توضح للرأي العام والمواطنين الكرام أن ما أُشيع بشأن تعرض المطار لأي أضرار مادية أو بشرية هو عارٍ عن تماماً".

وأضاف البيان أن "مفاصل المطار كافة، من المدني إلى البنى التحتية والمرافق التشغيلية، لم تُسجَّل فيها أية أضرار أو اختلالات فنية، كما أن جدول الرحلات يسير بانسيابية تامة، وفق التوقيتات المحددة، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة الجوية الدولية المعتمدة من منظمة ".



ولفت البيان الى أن " الدولي، باعتباره أحد النوافذ الحيوية لربط بالعالم، يواصل أداء مهامه بكفاءة واستعداد تام لاستقبال وترحيل جميع الرحلات الجوية المجدولة، دون أي تأخير أو تعطيل".



وكان مصدر أمني أفاد، مساء الاثنين، بدوي انفجار قرب مطار كركوك العسكري.