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مطار كركوك يعلن عدم تسجيل أضرار ويؤكد استمرار جدول الرحلات
محليات
2025-06-30 | 18:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
490 شوهد
أعلن
مطار كركوك الدولي
، الثلاثاء، عدم تسجيل أضرار بعد سقوط مقذوف مساء الاثنين، فيما أكد استمرار جدول الرحلات.
وقالت
إدارة المطار
في بيان، "
في ضوء ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، تود إدارة
مطار كركوك الدولي
أن توضح للرأي العام والمواطنين الكرام أن ما أُشيع بشأن تعرض المطار لأي أضرار مادية أو بشرية هو عارٍ عن
الصحة
تماماً".
وأضاف البيان أن "مفاصل المطار كافة، من
المدرج
المدني إلى البنى التحتية والمرافق التشغيلية، لم تُسجَّل فيها أية أضرار أو اختلالات فنية، كما أن جدول الرحلات يسير بانسيابية تامة، وفق التوقيتات المحددة، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة الجوية الدولية المعتمدة من منظمة
الإيكاو
".
ولفت البيان الى أن "
مطار كركوك
الدولي، باعتباره أحد النوافذ الحيوية لربط
العراق
بالعالم، يواصل أداء مهامه بكفاءة واستعداد تام لاستقبال وترحيل جميع الرحلات الجوية المجدولة، دون أي تأخير أو تعطيل".
وكان مصدر أمني أفاد، مساء الاثنين، بدوي انفجار قرب مطار كركوك العسكري.
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