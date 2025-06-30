حريق كبير وسط مدينة الكوت

أفاد مصدر محلي، الثلاثاء، باندلاع حريق كبير وسط مدينة بمحافظة .

وقال المصدر في حديث لـ ، "حريق كبير يلتهم القصب والحشائش في منطقة الطشاش".

وأضاف المصدر أنه "تم تسجيل حالات اختناق بين السكان"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.