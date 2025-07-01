تصل للحبس لمدة سنة وغرامة 500 الف.. تحذيرات لهذه الفئة من السائقين

وقالت المديرية في مقطع فيديو تابعته ، انه "يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 3 اشهر ولا تزيد عن سنة او بغرامة من 200 -500 الف دينار لمن يقود مركبة تحت تاثير مسكر او مخدر".وأضاف ان "ذلك جاء وفق رقم 8 لسنة 2019".