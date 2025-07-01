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تصل للحبس لمدة سنة وغرامة 500 الف.. تحذيرات لهذه الفئة من السائقين
محليات
2025-07-01 | 04:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,013 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أصدرت
مديرية المرور العامة
، اليوم الثلاثاء، تحذيرات لمن يقود مركبة تحت تاثير مسكر او مخدر.
وقالت المديرية في مقطع فيديو تابعته
السومرية نيوز
، انه "يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 3 اشهر ولا تزيد عن سنة او بغرامة من 200 -500 الف دينار لمن يقود مركبة تحت تاثير مسكر او مخدر".
وأضاف ان "ذلك جاء وفق
قانون المرور
رقم 8 لسنة 2019".
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