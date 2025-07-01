النفط: لا أضرار في مصفى بيجي والإنتاج لم يتوقف

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " المصفى لم يتعرض لأي حادث بسبب سقوط اجسام غريبة في داخل المصفى او محيطه"، مشيرة الى ان " النشاطات الانتاجية لمصفى الصمود في مستمرة ولا يوجد اي توقف لها."وتابعت، ان "التنسيق مستمر مع الجهات الأمنية بشأن حماية المنشآت النفطية، وتشيد الوزارة بجهودهم الكبيرة في تحقيق البيئة الآمنة للعمل".