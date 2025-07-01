تحذيرات من كارثة وشيكة في البصرة.. مطالبات للحكومة بالتدخل

وقال عضو المجلس إياد لـ ، إن "أغلب مشاريعنا المائية الحالية في هي مشاريع تصفية وليست تحلية، وهذا يشكل خطراً كبيراً على مواردنا المائية وصحة المواطنين"، مبينا ان "المشروع المركزي لتحلية ماء البحر وصل إلى مراحله النهائية من ناحية التعاقد، إلا أنه لم يبدأ التنفيذ، ونتوقع أن يستغرق نحو أربع سنوات حتى يبدأ الإنتاج الفعلي".وأضاف ان "المرحلة الراهنة تفرض على الحكومة المحلية دوراً عاجلاً، لكن العبء الأكبر يقع على عاتق بالتنسيق مع الجانب التركي لزيادة الإطلاقات المائية من المنابع".وأوضح عضو المجلس أن "الإطلاقات الحالية من وسد وناظم في دون المستوى المطلوب؛ فمن المفترض أن تصل إلى 90–100 متر مكعب بالثانية، بينما لا تتجاوز اليوم 70 مترًا"، لافتا الى ان "هناك تجاوزات على الحصة المائية من قبل أصحاب أحواض الأسماك والجداول، ما خفّض الوارد إلى مركز المحافظة إلى 20–30 مترًا".وأكد أنه "تم تشكيل غرفة عمليات وخلية أزمة، إلا أن هذه الإجراءات تبقى حلولًا جزئية في ظل ارتفاع الملوحة إلى مستويات غير مسبوقة"، داعيا إلى "التدخل المباشر مع لزيادة المياه المُصدرة، وتسهيل إجراءات بدء مشروع تحلية البحر في أقرب وقت، حفاظًا على الأمن المائي والصحي لسكان البصرة".وحذر "من تفاقم مشكلة ارتفاع نسبة الملوحة (اللسان الملحي) في مياه المحافظة"، موضحا ان "منطقة سجلت فيها قراءات تجاوزت 11,000 TDS".