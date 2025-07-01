صرف رواتب العمال المتقاعدين لشهر تموز

وقالت لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في بيان ورد لـ ، ان "الدائرة اكملت جميع الاجراءات المتعلقة بإطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين ابتداء من ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 1-7-2025".ودعت فنجان "المتقاعدين كافة الى مراجعة المنافذ لتسلم رواتبهم".