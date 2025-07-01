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النجف.. كشف جريمة قتل غامضة والقبض على الجاني وضبط سلاح المستخدم
محليات
2025-07-01 | 11:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
217 شوهد
أعلنت قيادة شرطة
النجف
، اليوم الثلاثاء، كشف جريمة قتل غامضة والقبض على الجاني وضبط سلاح الجريمة.
وذكرت القيادة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، أنه "برئاسة قائد شرطة
محافظة النجف
الأشرف، اللواء
محمد جابر
ذياب، تمكنت مفارز قيادة الشرطة من كشف جريمة قتل غامضة وقعت في وقت متأخر من الليل ضمن منطقة شارع مجمع بيتي، وذلك بعد ورود بلاغ عبر الخط الساخن (911) يُفيد بوجود شخص ملقى على الأرض".
وتابعت، أنه "على الفور، شُكِّل فريق عمل ميداني برئاسة
قائد الشرطة
، وعضوية مدير
قسم مكافحة
الإجرام ومدير قسم شرطة النصر، وتم توجيه مفارز من مركز شرطة الأميرات،
مكتب مكافحة
إجرام السلام، والأدلة الجنائية، إلى محل الحادث".
ولفتت الى انه "تبيّن من خلال المعاينة أن المجني عليه تعرّض لإطلاق نار أصيب خلاله برصاصتين، إحداهما في الساق اليسرى والأخرى في منطقة الظهر، وقد نُقل إلى المستشفى الألماني لكنه فارق الحياة متأثرًا بجراحه. وهو شاب يبلغ من العمر 32 عامًا".
وأكملت، أنه "عُثر في محل الحادث على دراجة نارية إيرانية الصنع بدون لوحات، وأربعة أظرف فارغة لمسدس عيار 9 ملم، ومن خلال جمع المعلومات وتحليل الأدلة، نجح فريق العمل في التعرّف على هوية المجني عليه وتحديد الجاني"، مبينة أنه "تم إلقاء القبض عليه وضُبط سلاح الجريمة المستخدم، واتُّخذت بحقه الإجراءات القانونية وفق السياقات الأصولية".
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