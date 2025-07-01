النجف.. كشف جريمة قتل غامضة والقبض على الجاني وضبط سلاح المستخدم

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، أنه "برئاسة قائد شرطة الأشرف، اللواء ذياب، تمكنت مفارز قيادة الشرطة من كشف جريمة قتل غامضة وقعت في وقت متأخر من الليل ضمن منطقة شارع مجمع بيتي، وذلك بعد ورود بلاغ عبر الخط الساخن (911) يُفيد بوجود شخص ملقى على الأرض".وتابعت، أنه "على الفور، شُكِّل فريق عمل ميداني برئاسة ، وعضوية مدير الإجرام ومدير قسم شرطة النصر، وتم توجيه مفارز من مركز شرطة الأميرات، إجرام السلام، والأدلة الجنائية، إلى محل الحادث".ولفتت الى انه "تبيّن من خلال المعاينة أن المجني عليه تعرّض لإطلاق نار أصيب خلاله برصاصتين، إحداهما في الساق اليسرى والأخرى في منطقة الظهر، وقد نُقل إلى المستشفى الألماني لكنه فارق الحياة متأثرًا بجراحه. وهو شاب يبلغ من العمر 32 عامًا".وأكملت، أنه "عُثر في محل الحادث على دراجة نارية إيرانية الصنع بدون لوحات، وأربعة أظرف فارغة لمسدس عيار 9 ملم، ومن خلال جمع المعلومات وتحليل الأدلة، نجح فريق العمل في التعرّف على هوية المجني عليه وتحديد الجاني"، مبينة أنه "تم إلقاء القبض عليه وضُبط سلاح الجريمة المستخدم، واتُّخذت بحقه الإجراءات القانونية وفق السياقات الأصولية".