امانة بغداد توضح الملابسات الحقيقية بشأن "مول العراق"

وافاد بيان عن الامانة، ورد لـ ، بان "هناك مخاطبات ولجان رسمية مشتركة بين دوائر والجهة المنفذة لمول ، تضمنت توقيع محاضر رسمية لالتزام ادارة المول بمد شبكة صرف صحي بعد اتمام دائرة مجاري اعمال مد خطوطها الرئيسة الى جانب تنفيذ وحدة معالجة ومحطة خاصة بما لا يؤثر على مستوى خدمات الصرف الصحي الخاصة بالمنطقة المحيطة بالمول".واضاف البيان ان "الجهة المنفذة للمول خالفت التعليمات وأقدمت على مد شبكة تصريف دوّن استحصال موافقة دائرة مجاري بغداد ، التي كانت موافقتها المبدئية مشروطة باكمال اعمالها قبل اعمال المول".واشار الى ان "اللجان المختصة أشرت مخالفة أخرى استدعت ايقاف اعمال تنفيذ مجسمات تشجير على الارصفة ، تم تنفيذها بشكل مخالف ودون استحصال الموافقات التصميمية والقانونية لإتمام الاعمال بشكل صحيح ورسمي".وتابع البيان ان " الإجراءات المتبعة من قبل امانة بغداد جاءت على وفق القوانين والتعليمات البلدية التي يجب تطبيقها من قبل جميع الجهات من دون استثناء حفاظاً على سلامة البنى التحتية والتصميم الاساس للمدينة ".وبينّ ان " امانة بغداد تدعو الجهة المنفذة لمول العراق والقائمين عليه الى مراجعة دوائر الامانة المختصة لاستكمال الإجراءات الرسمية والقانونية بشأن تنفيذ الأعمال المتبقية للمول على وفق التعليمات والقوانين النافذة ".