كركوك.. إحصائية حالات الاختناق بسبب العاصفة الترابية

كشفت دائرة صحة ، الثلاثاء، عن بحالات الاختناق بسبب العاصفة الترابية التي ضربت المحافظة أمس.

وقالت صحة في بيان، "تم استقبال مستشفيات كركوك 109 حالات اختناق بسبب العاصفة الترابية التي اجتاحت كركوك يوم أمس".

وشهدت محافظات عراقية عدة يوم أمس الاثنين، عاصفة ترابية تسببت بحالات اختناق عدة.