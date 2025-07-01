Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الحوثيون يعلنون قصف "مطار اللد" بصاروخ فرط صوتي
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

فضيحة المولدات الوهمية.. وقود الدولة يُباع في السوق السوداء ويُهرّب إلى الخارج

محليات

2025-07-01 | 15:58
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
فضيحة المولدات الوهمية.. وقود الدولة يُباع في السوق السوداء ويُهرّب إلى الخارج
101 شوهد

السومرية نيوز - محلي
في مشهدٍ يعكس جانبًا مظلمًا من حلقات الفساد المعقدة في البلاد، كشفت مصادر خاصة لـ السومرية نيوز عن وجود شبكات منظمة تستفيد من مولدات وهمية غير موجودة فعليًا على الأرض، لكنها مدرجة رسميًا ضمن قوائم توزيع حصص الوقود (الكاز)، الأمر الذي يفتح بابًا واسعًا للمتاجرة غير المشروعة بالمال العام وتهريب ثروات الدولة إلى خارج الحدود، لا سيما عبر منافذ إقليم كردستان.

حصص منتظمة لمولدات غير موجودة
ووفقاً للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأسباب أمنية، فإن "العشرات من المولدات المسجلة في قوائم وزارة النفط ومحافظات عديدة، لا وجود لها فعلياً، وبعضها مجرد أسماء وأرقام على الورق، لكنها تتلقى حصصاً شهرية من وقود الكاز بأسعار مدعومة من الدولة".
وأكدت المصادر أن "هذه المولدات الوهمية يتم إنشاؤها بالتنسيق مع بعض المسؤولين المحليين في الإدارة المحلية"، لافتة الى انها "تُدرج ضمن قوائم الدعم، ويتم تزويدها بمئات أو آلاف الليترات شهريًا من وقود الكاز، في وقت يعاني فيه المواطنون من نقص حاد في تجهيز الكهرباء، وارتفاع أسعار الاشتراك بالمولدات الأهلية الحقيقية".
الكاز المدعوم.. إلى السوق السوداء
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها السومرية نيوز، فإن الكميات الكبيرة من الكاز التي تُصرف لتلك المولدات الوهمية، لا تُستخدم لأغراض توليد الكهرباء، بل تُباع مباشرةً في السوق السوداء بأسعار تفوق السعر المدعوم بأربعة إلى خمسة أضعاف".
ويقول أحد أصحاب المولدات الأهلية في بغداد، رفض ذكر اسمه "نحن ننتظر حصصنا بالساعات أحياناً، بينما نرى كيف تمر شاحنات الكاز بشكل يومي إلى جهات نعرف أنها لا تملك أي مولد فعلي، وتُباع تلك الكميات لاحقًا لتجار السوق السوداء أو تُهرّب عبر شاحنات صغيرة مخصصة لهذا الغرض".
شبكات التهريب عبر الإقليم
مصادر أمنية مطلعة أكدت لـ السومرية نيوز أن "عمليات التهريب لا تتوقف عند السوق الداخلية، بل تتجاوزها إلى خارج العراق، وتحديداً عبر منافذ إقليم كردستان، حيث يتم نقل شحنات الكاز على أنها وقود لمولدات مرخصة في المناطق الشمالية، ثم تُباع لاحقًا في تركيا أو سوريا بأسعار مضاعفة".
وأضاف المصدر الأمني ان "هناك مافيات تعمل بالتنسيق مع سواق شاحنات ومتنفذين تُسهّل خروج هذه المواد دون تدقيق فعلي، مستفيدة من غياب الرقابة الفعالة وانشغال الجهات الرقابية بأولويات أخرى".
غياب للرقابة.. وتواطؤ جهات رسمية
وبينت مصادر مطلعة أن "هناك مؤشرات كثيرة على وجود تلاعب واسع في سجلات توزيع الوقود، لا سيما في المحافظات الوسطى والجنوبية، حيث لا تتناسب أرقام التجهيز مع عدد المولدات الحقيقية المسجلة فعلياً".
كما تحدث موظف سابق ان "هناك تواطؤ من داخل الدوائر الحكومية، فالحصص لا تُصرف من فراغ، بل بتواقيع رسمية وموافقات إدارية، وفي أغلب الأحيان يتم إدخال أسماء مولدات لأشخاص متنفذين أو تابعين لجهات سياسية، ولا أحد يجرؤ على التدقيق أو الاعتراض".
أضرار جسيمة على الاقتصاد والمواطن
وحذر خبراء اقتصاديون من أن “استمرار هذا النوع من الفساد يُلحق أضراراً بالغة بالاقتصاد العراقي، ليس فقط من خلال سرقة المال العام، بل عبر زعزعة السوق المحلي ورفع أسعار الوقود الحقيقي للمولدات العاملة، ما ينعكس على المواطن من خلال ارتفاع أجور الاشتراك الكهربائي".
وأضافوا لـ السومرية نيوز ان "الحكومة تخسر ملايين الدولارات شهرياً بسبب هذا النوع من الفساد، كما أن تهريب الوقود المدعوم يؤدي إلى استنزاف الموارد الوطنية وتحقيق أرباح غير مشروعة لفئات ضيقة على حساب الفئات الفقيرة التي تعاني أصلاً من تردي الخدمات".
دعوات للتحقيق
وفي ظل تصاعد الأصوات الشعبية المطالبة بمحاسبة الفاسدين والمتاجرين بالوقود، لا تزال الجهات الرسمية تكتفي بتشكيل لجان تحقيق لا ترى نتائجها النور.
فملف المولدات الوهمية مرتبط بجهات نافذة سياسياً وأمنياً، ما يجعل فتحه مهمة محفوفة بالمخاطر لمن يحاول الاقتراب منه.
سياسيون اكدوا أن "البرلمان السابق طرح هذا الملف في أكثر من مناسبة، لكن دون جدوى، بسبب تدخل أطراف سياسية نافذة كانت تُعرقل أي جهد حقيقي لمحاسبة المسؤولين عن هذا الملف الخطير".
ويبقى المواطن العراقي ضحية مزدوجة: من جهة يعاني من الانقطاعات الطويلة للتيار الكهربائي، ومن جهة أخرى يدفع من جيبه أجوراً مرتفعة لمولدات أهلية تعاني بدورها من شح الوقود، بينما يُباع وقود الدولة في السوق السوداء أو يُهرب عبر الحدود، في واحدة من أكثر حلقات الفساد تعقيداً وإيذاءً للاقتصاد الوطني.
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
سحر القبور .. طلاسم الظلام في باطن الأرض - حلقة ٩ | الموسم 7
16:00 | 2025-07-01
Play
سحر القبور .. طلاسم الظلام في باطن الأرض - حلقة ٩ | الموسم 7
16:00 | 2025-07-01
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-01
Play
نشرة ١ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-01
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-01
Play
العراق في دقيقة 01-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-01
Live Talk
Play
Live Talk
الكريمات... ذاكرة بغداد العطرة - الحلقة ٦٣ | 2025
10:30 | 2025-07-01
Play
الكريمات... ذاكرة بغداد العطرة - الحلقة ٦٣ | 2025
10:30 | 2025-07-01
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد المشتل - الحلقة ٦٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-01
Play
بغداد المشتل - الحلقة ٦٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-01
من الأخير
Play
من الأخير
الاتحادية بسادن جديد.. وترقب لترميم بيت الألغام - حلقة ٢٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-30
Play
الاتحادية بسادن جديد.. وترقب لترميم بيت الألغام - حلقة ٢٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-30
خط أحمر
Play
خط أحمر
النصب تكرّر... والغضب انفــ جر بالقـ تل! - الحلقة ٩ | الموسم 8
15:00 | 2025-06-29
Play
النصب تكرّر... والغضب انفــ جر بالقـ تل! - الحلقة ٩ | الموسم 8
15:00 | 2025-06-29
عشرين
Play
عشرين
ايـ.ران والكيان.. إطـ.لاق النار الهش مهدد بالانهيار - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-28
Play
ايـ.ران والكيان.. إطـ.لاق النار الهش مهدد بالانهيار - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-28
رحال
Play
رحال
عمق الجمال المنسي في هور الحمّار الشرقي - الحلقة ٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-06-28
Play
عمق الجمال المنسي في هور الحمّار الشرقي - الحلقة ٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-06-28
Biotic
Play
Biotic
التخلّص من الكرش - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-06-27
Play
التخلّص من الكرش - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-06-27
الأكثر مشاهدة
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
سحر القبور .. طلاسم الظلام في باطن الأرض - حلقة ٩ | الموسم 7
16:00 | 2025-07-01
Play
سحر القبور .. طلاسم الظلام في باطن الأرض - حلقة ٩ | الموسم 7
16:00 | 2025-07-01
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-01
Play
نشرة ١ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-01
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-01
Play
العراق في دقيقة 01-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-01
Live Talk
Play
Live Talk
الكريمات... ذاكرة بغداد العطرة - الحلقة ٦٣ | 2025
10:30 | 2025-07-01
Play
الكريمات... ذاكرة بغداد العطرة - الحلقة ٦٣ | 2025
10:30 | 2025-07-01
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد المشتل - الحلقة ٦٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-01
Play
بغداد المشتل - الحلقة ٦٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-01
من الأخير
Play
من الأخير
الاتحادية بسادن جديد.. وترقب لترميم بيت الألغام - حلقة ٢٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-30
Play
الاتحادية بسادن جديد.. وترقب لترميم بيت الألغام - حلقة ٢٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-30
خط أحمر
Play
خط أحمر
النصب تكرّر... والغضب انفــ جر بالقـ تل! - الحلقة ٩ | الموسم 8
15:00 | 2025-06-29
Play
النصب تكرّر... والغضب انفــ جر بالقـ تل! - الحلقة ٩ | الموسم 8
15:00 | 2025-06-29
عشرين
Play
عشرين
ايـ.ران والكيان.. إطـ.لاق النار الهش مهدد بالانهيار - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-28
Play
ايـ.ران والكيان.. إطـ.لاق النار الهش مهدد بالانهيار - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-28
رحال
Play
رحال
عمق الجمال المنسي في هور الحمّار الشرقي - الحلقة ٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-06-28
Play
عمق الجمال المنسي في هور الحمّار الشرقي - الحلقة ٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-06-28
Biotic
Play
Biotic
التخلّص من الكرش - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-06-27
Play
التخلّص من الكرش - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-06-27
اخترنا لك
كركوك.. إحصائية حالات الاختناق بسبب العاصفة الترابية
15:37 | 2025-07-01
رصد "جسم غريب" عند الحدود العراقية السورية
13:59 | 2025-07-01
امانة بغداد توضح الملابسات الحقيقية بشأن "مول العراق"
12:52 | 2025-07-01
بينها يخص الري والغاز.. القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
12:50 | 2025-07-01
النجف.. كشف جريمة قتل غامضة والقبض على الجاني وضبط سلاح المستخدم
11:43 | 2025-07-01
الطائر الأخضر يقترب من التحليق في أوروبا: 70% من المتطلبات اكتملت
09:55 | 2025-07-01

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.