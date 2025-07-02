إصدار مذكرة قبض بحق الشيخ عداي الغريري

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أعلن ، اليوم الأربعاء، عن إصدار مذكرة قبض بحق إمام وخطيب جامع الشيخ عدي .





وكشفت وثيقة رسمية صادرة عن المجلس اطلعت عليها " " أن "مذكرة القبض صدرت بحق إمام وخطيب جامع الشيخ عدي بتهمة الإساءة إلى المعتقدات الدينية".



نص الوثيقة أدناه: وكشفت وثيقة رسمية صادرة عن المجلس اطلعت عليها " " أن "مذكرة القبض صدرت بحق إمام وخطيب جامع الشيخ عدي بتهمة الإساءة إلى المعتقدات الدينية".نص الوثيقة أدناه:

