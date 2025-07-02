بالأرقام.. الصحة تكشف عبر السومرية إحصائيات الحمى النزفية في عموم العراق

وقال البدر في تصريح للسومرية نيوز، إن "المراكز الصحية في عموم المحافظات سجلت 17 إصابة جديدة مؤكدة، توفي اثنان منهم حتى الآن في وديالى"، مؤكدا أنه "تم تسجيل 184 إصابة مؤكدة، منها 24 حالة وفاة خلال عام 2025".وفيما يلي تفاصيل الإصابات بالأرقام في عموم المحافظات:: سجلت أعلى الإصابات بـ60 إصابة وحالة وفاة واحدة: 29 إصابة و6 وفيات حتى الآنواسط: 17 إصابة مؤكدة وحالتي وفاةالنجف: إصابتان مؤكدتان وحالتي وفاة: 13 إصابة مؤكدة وحالة وفاة واحدةأربيل: إصابتان مؤكدتان: 11 إصابة مؤكدة وحالتي وفاة: 7 إصابات مؤكدة بدون وفيات: 4 إصابات مؤكدة وحالة وفاة واحدة: 5 إصابات مؤكدة و4 وفياتبغداد : 5 إصابات مؤكدة بدون وفيات: 11 إصابة مؤكدة بدون وفيات: 8 إصابات مؤكدة و3 وفياتدهوك: 3 إصابات مؤكدة وحالة وفاة واحدةبابل: إصابتان وحالة وفاة واحدة: إصابتان بدون وفيات، ، : إصابة واحدة في كل محافظة بدون وفيات