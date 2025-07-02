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بالأرقام.. الصحة تكشف عبر السومرية إحصائيات الحمى النزفية في عموم العراق
محليات
2025-07-02 | 03:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
357 شوهد
السومرية نيوز
ـ محلي
كشف المتحدث الرسمي باسم
وزارة الصحة
،
سيف البدر
، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل الحمى النزفية، بالأرقام والإحصائيات الأخيرة من ناحية عدد الوفيات والإصابات.
وقال البدر في تصريح للسومرية نيوز، إن "المراكز الصحية في عموم المحافظات سجلت 17 إصابة جديدة مؤكدة، توفي اثنان منهم حتى الآن في
النجف
وديالى"، مؤكدا أنه "تم تسجيل 184 إصابة مؤكدة، منها 24 حالة وفاة خلال عام 2025".
وفيما يلي تفاصيل الإصابات بالأرقام في عموم المحافظات:
ذي قار
: سجلت أعلى الإصابات بـ60 إصابة وحالة وفاة واحدة
بغداد
الرصافة
: 29 إصابة و6 وفيات حتى الآن
واسط: 17 إصابة مؤكدة وحالتي وفاة
النجف: إصابتان مؤكدتان وحالتي وفاة
البصرة
: 13 إصابة مؤكدة وحالة وفاة واحدة
أربيل: إصابتان مؤكدتان
المثنى
: 11 إصابة مؤكدة وحالتي وفاة
نينوى
: 7 إصابات مؤكدة بدون وفيات
الديوانية
: 4 إصابات مؤكدة وحالة وفاة واحدة
كركوك
: 5 إصابات مؤكدة و4 وفيات
بغداد
الكرخ
: 5 إصابات مؤكدة بدون وفيات
ميسان
: 11 إصابة مؤكدة بدون وفيات
ديالى
: 8 إصابات مؤكدة و3 وفيات
دهوك: 3 إصابات مؤكدة وحالة وفاة واحدة
بابل: إصابتان وحالة وفاة واحدة
السليمانية
: إصابتان بدون وفيات
صلاح الدين
،
الأنبار
،
كربلاء
المقدسة
: إصابة واحدة في كل محافظة بدون وفيات
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