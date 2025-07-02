الدفاع المدني يُخمد حريقًا اندلع في مخازن تجارية بالبصرة

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " الفرق عزلت المخازن المحترقة عن المناطق المجاورة ونجحت في تنفيذ عمليات الاقتحام المباشر والدخول إلى تلك المخازن، وفرض السيطرة الكاملة، وأنهت الحريق دون تسجيل إصابات بشرية، مع تقليل الأضرار المادية".وتابعت، ان "المخازن تم بناؤها من ألواح سندويج بنل سريع الاشتعال، مما يعد انتهاكاً لتعليمات السلامة ومتطلبات الدفاع المدني، وقد تمت إحالتها إلى الجهات القضائية وفقاً لقانون الدفاع المدنيمن جانبه، "طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في المسؤول عن المنطقة الجغرافية المعنية، واستدعاء خبير في الأدلة الجنائية لتحديد الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق".