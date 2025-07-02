وزير المالية تبحث مع نقيب الصحفيين دور الإعلام في دعم البرامج الاقتصادية

ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الوزيرة استقبلت نقيب الصحفيين العراقيين ، وجرى خلال اللقاء بحث التعاون بين وزارة المالية ونقابة الصحفيين، ودور الإعلام في دعم البرامج الاقتصادية وتعزيز الشفافية وإيصال المعلومات الدقيقة للرأي العام.وأكدت الوزير سامي على أهمية التواصل مع الأسرة الصحفية وتقديرها للدور المحوري الذي تؤديه وسائل الإعلام في نقل الحقائق وتعزيز الوعي العام بالشأن المالي.من جهته، أشاد بتعاون الوزارة مع الصحفيين، مشيراً إلى أهمية توفير بيئة تضمن انسيابية الوصول إلى المعلومات، وتشجيع التغطيات الصحفية التي تسلط الضوء على جهود الإصلاح المالي ومتابعة الخطط الحكومية بكل مهنية ووضوح.