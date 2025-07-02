العراق يتقدم في مؤشر الاتصالات العالمي (IDI) لعام 2025

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أحرز ، تقدماً لافتاً بمؤشر تطور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (IDI) لعام 2025، بحسب الصادر عن الإتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، حيث سجل 78.4 نقطة مقارنة بـ 73.9 نقطة في عام 2024، بخطى سريعة تعكس التحسن الملحوظ بجاهزيته الرقمية.

ويعتبر مؤشر IDI من أبرز المؤشرات الدولية المعتمدة عالمياً بقياس مدى تطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث يعتمد على مؤشرات، مستوى الاستخدام والمهارات الرقمية.



وذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان هذا الإنجاز المتحقق يؤكد عزم على مواكبة مسار التحول الرقمي العالمي مما يشكل نموذجاً رائداً لمستقبل المنطقة وبخطوات إيجابية نحو تعزيز موقعه في تقنيات الاقتصاد الرقمي بما يسهم بدعم الابتكار والتنمية المستدامة في البلاد.