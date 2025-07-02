– محليات



وجّهت منظمة كاثوليكية مقرها جنيف، اتهامات "خطيرة" إلى ، رئيس السابق، تتعلق بسوء استغلال السلطة والتلاعب بالمناصب المخصصة للمكونات.

ووفقاً للمنظمة الكاثوليكية الإنسانية من جنيف، قام العميري بمنح منصب مخصص للمكون المسيحي إلى سيدة مقربة منه، فيما تم إبعاد قاضٍ مسيحي عن المنصب بالإجبار.



نص البيان ادناه:

