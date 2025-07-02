قبيل المحاكمة.. الحاتمي والغريري من داخل محكمة الكرخ (صورة)

وأظهرت صورة حصلت عليها ، "خضوع الشاعر الحاتمي، وإمام وخطيب جامع الشيخ عدي ، للمحاكمة داخل ".يُذكر أن كلاً من الشاعر عبد الحسين الحاتمي والشيخ عدي الغريري قد صدرت بحقهما مذكرتا قبض بتهمة الإساءة إلى المعتقدات الدينية.