إخلاء سبيل الشاعر عبد الحسين الحاتمي والشيخ عداي الغريري في بغداد

جاء القرار بعد أن لم تقتنع المحكمة بالتهم الموجهة إليهما، والتي كانت تتعلق بـ"الاعتداء علناً على المعتقدات الدينية" بموجب المادة 372 من قانون العقوبات العراقي.ومثل الحاتمي والغريري أمام المحكمة اليوم، حيث تقرر إسقاط التهم الموجهة إليهما. وقد تم إخلاء سبيلهما مقابل تعهد خطي وكفالة، وفقاً للمصدر.وكانت قد أعلنت في وقت سابق عن اتخاذ إجراءات قانونية بحق والحاتمي، متهمة إياهما بالترويج لـ"خطابات طائفية وكراهية تهدد السلم المجتمعي".