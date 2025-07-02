اتهام جديد لجاسم العميري.. ماذا قال التحالف المسيحي الكاثوليكي؟

وتُشير الاتهامات إلى أن هذه الخطوة تضمنت إقصاء قاضٍ مسيحي كفؤ من موقعه بشكل قسري ومخالف للأعراف الدستورية والتوازن الوطني.بيان الكاثوليكي ادناه:ولم يصدر أي تعليق فوري من أو الجهات الرسمية العراقية بخصوص هذه المزاعم حتى لحظة إعداد هذا الخبر.