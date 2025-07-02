الموجات القاتلة واسبابها.. في أوروبا تختلف عن العراق

اليك الأسباب الرئيسية:1. ضعف التهيئة البيئية والمعمارية:معظم المنازل الأوروبية غير مكيّفة، لأنها بُنيت لمقاومة البرد وليس الحر.حيث ان الأسطح والجدران تخزّن الحرارة، خاصة في المدن القديمة، وتزيد من ظاهرة "الجزيرة الحرارية".والنوافذ الكبيرة والزجاج المزدوج قد يُفاقمان من الاحتباس الحراري داخل المنازل.2. السكان كبار السن والضعفاء:نسبة كبار السن في أوروبا مرتفعة، وهم الفئة الأكثر عرضة لمخاطر الجفاف وضربات الشمس.كثير من كبار السن يعيشون بمفردهم، وقد لا يلاحظون أو لا يدركون أنهم يتعرضون للخطر إلا بعد فوات الأوان.3.قلة التكيّف السلوكي والمجتمعي:السكان غير معتادين على درجات حرارة تفوق 35 درجة مئوية، ولا يتخذون الاحتياطات الكافية مثل:-الإكثار من شرب الماء- تجنّب الخروج في-ارتداء ملابس خفيفةفي بعض الأحيان، لا يُؤخذ التحذير من الحرارة على محمل الجد، كما يُؤخذ تحذير العواصف أو الثلوج.4. ضغط على النظام الصحي:ارتفاع درجات الحرارة فجأة يؤدي إلى زيادة دخول المستشفيات بسبب ضربات الشمس، الجفاف، أو تفاقم أمراض القلب والتنفس.وأنظمة الطوارئ لا تكون دائما مستعدة لعدد كبير من الحالات دفعة واحدة.5. ارتفاع معدلات الرطوبة أحيانا:في بعض الدول مثل أو ، تأتي الموجات مصحوبة برطوبة عالية، ما يُقلل فعالية التعرّق ويزيد من خطر الإجهاد الحراري.6.صفاء السماء من الغبار:خلو الأجواء الأوروبية من الغبار والعوالق الجوية يجعل الإشعاع الشمسي أكثر قوة ونفاذا، مما يزيد من الشعور بالحر .7.سمك الغلاف الجوي أقلفي العروض العليا:يكون الغلاف الجوي أقل سمكًا، وبالتالي يحجب الإشعاع الشمسي بشكل أقل من المناطق الاستوائية، مما يؤدي إلى شدة تأثير الشمس المباشرامثلة تاريخية توضح الخطر:وفي صيف 2003، توفي أكثر من 70 ألف شخص في أوروبا بسبب موجة حر قاتلة، معظمهم في فرنسا وإيطاليا.وسجلت أوروبا في السنوات الأخيرة درجات حرارة قياسية (أكثر من 45°م في بعض المناطق).الموجات الحارة قاتلة في أوروبا لأنها تأتي في بيئة غير مهيّأة، مع سكان غير متكيّفين، وخدمات صحية لا تتوقع هذا النوع من الطوارئ المناخية.فدرجات حرارة قد يراها البعض "عادية" في مناطقنا، تكون قاتلة في بيئة أوروبية غير معتادة عليها.