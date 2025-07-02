تتجاوز الآلاف.. المرور تعلن اعداد الغرامات المسجلة عبر الرادارات الذكية خلال 24 ساعة

وقال في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن " باشرت بتطبيق الخطة المرورية وبرنامج المرور الذكي في "، مبينا أن "الخطة شهدت نتائج إيجابية من ناحية التزام المواطنين بالإشارات الضوئية والعمل ووفق ".وأضاف، أنه "تم رصد بعض المخالفات المرورية وأدرجت ضمن المخالفات المؤشرة بالرادارات "، موضحا أن "المخالفات كانت موزعة، 1006 مخالفة إشارة ضوئية، و1711 مخالفة استخدام الهاتف النقال، و6052 عدم الالتزام بارتداء حزام الأمان، و1263الوقوف بمكان غير مخصص للوقوف والوقوف سايد إضافي".وبين مدير المرور العامة أن "مجموع المخالفات بلغ 10.032 مخالفة منذ بدء العمل بالكاميرات والرادارات وفق النظام المروري الذكي".وأعلنت العامة أمس الثلاثاء تفعيل نظام الكاميرات الحديثة بعد فترة تجربة مكثفة تم خلالها رصد أهم الملاحظات ومعالجتها بالتنسيق مع الشركة المنفذة، ليصبح بإمكان مديرية المرور رصد جميع المخالفات المرورية المنصوص عليها في القانون بدقة متناهية.