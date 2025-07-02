العراق يقترب من فتح 3 مطارات جديدة

وقال المتحدث باسم ميثم للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "حكومة الخدمات وضعت خططاً استراتيجية مهمة لتطوير قطاع وكان هناك العديد من الخطط التي تسهم في تطوير هذا القطاع ومن ضمنها انشاء المطارات".وأضاف، أن "العام الحالي سيشهد افتتاح 3 مطارات رئيسية هي الذي سيفتتح قريباً وكذلك مطارا والناصرية الدوليين".وتابع، أن "عملية إنشاء المطارات الجديدة تزامنت مع تنفيذ أعمال تأهيل عبر 26 مشروعاً والتي حققت تطوراً مهماً في بنيته التحتية".