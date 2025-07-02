طرق جديدة.. خبر سار يخص أهالي بغداد

وقال المتحدث باسم الوزارة ، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن "أقرب المشاريع للافتتاح هو إكمال ما تبقى من مشروع (نفق رقم 4 ونفق رقم 5)"، مبيناً أنه "تم افتتاح النفق رقم 1 وتأهيل النفقين رقم 2 و3، فضلاً عن افتتاح مجسري والنسور، ولم يتبقَ سوى النفقين رقم 4 و5".ولفت إلى أن "النفق رقم 4 اكتملت أعماله بالكامل، فيما تجري حالياً اللمسات الأخيرة على النفق رقم 5، إضافة إلى الإكساء السطحي والمقتربات المحيطة بالأنفاق"، مؤكداً أن "المشروع وصل إلى مراحله النهائية، وسيتم افتتاح النفقين قريباً، وبذلك يُعد المشروع منجزاً بالكامل".وأوضح الصفار أن "مشاريع الطرق تُنجز على مراحل، وبناءً على توجيهات ، يتم افتتاح كل جزء منها فور اكتماله، وهذا ما يجري حالياً في مشروع ساحة النسور".