هيئة الاعلام تعلن جاهزية خدمات الاتصالات لزيارة عاشوراء

وقال من في مؤتمر صحفي تابعته ، انه "تم استكمال الجهوزية اللوجستية والتقنية لتأمين التغطية الاتصالية الكاملة خلال زيارة عاشوراء لهذا العام".وأضاف ان "جميع الإجراءات الفنية واللوجستية في البنى التحتية لشبكات الهاتف النقال انجزت، بما يضمن انسيابية الخدمات واستيعاب الزيادة الهائلة في حركة الاتصال وتناقل البيانات، تزامناً مع تدفق ملايين الزائرين إلى في العاشر من محرم".وعرض رئيس الهيأة "دور الفرق التقنية والادارية والهندسية التي تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الشركات المرخصة لتأمين أفضل أداء للشبكات، وضمان استقرار الخدمة وجودتها مع ذروة زيارة عاشوراء".