من كربلاء.. هكذا يحيي المسلمون السابع من محرم (صور)

واقيمت المراسم قرب مرقدي الإمامين الحسين والعباس (عليهما السلام) وسط .

يذكر أن شهر محرم يمثل أول أشهر السنة الهجرية، وله أهمية بالغة في قلوب نظراً لغزارة الأحداث التي جرت فيه، وفي مقدمتها هجرة "ص" من إلى المدينة، وواقعة الطف في كربلاء التي استشهد فيها الإمام "ع"، ويعد أول يوم في الشهر رسمية.