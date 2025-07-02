اعتقال تاجري مخدرات قرب السليمانية

لشؤون ، عن اعتقال تاجري مخدرات قرب .

وقالت المديرية في بيان، "بعملية نوعية استخبارية، لشؤون من خلال مديرية شؤون مخدرات بالتنسيق والاشتراك مع مديرية مكافحة مخدرات تلقي القبض على تاجرين بالمواد المخدرة شمال البلاد".

وأضاف البيان أنه تم "ضبط (41) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة و(21) كيلو غرام من مادة الماريجوانا المخدرة".