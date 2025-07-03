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التقاعد تعلن صرف مكافأة نهاية الخدمة لهذه الفئة
محليات
2025-07-03 | 03:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
997 شوهد
السومرية نيوز
ـ محلي
اعلنت
هيئة التقاعد
الوطنية، اليوم الخميس، عن صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المحالين على التقاعد لشهر تموز.
وقال وكيل رئيس الهيئة
حسام
عبد الستار
، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
: إنه "استكمالاً لإجراءات
هيئة التقاعد
الوطنية والمتضمنة تبسيط الإجراءات وصرف مستحقات المتقاعدين، نعلن صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين المحالين على التقاعد ضمن وجبة رواتب شهر تموز".
وأضاف أن "عدد القيود بلغ 5745 قيداً"، داعياً "من تصلهم رسائل المكافأة الى مراجعة المصارف والمنافذ لتسلمها".
وتابع، أن "هذه الخطوة تأتي ضمن خطوات الهيئة في صرف مكافأة نهاية الخدمة بعد 48 ساعة من صرف الراتب التقاعدي".
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