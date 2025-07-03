التقاعد تعلن صرف مكافأة نهاية الخدمة لهذه الفئة

وقال وكيل رئيس الهيئة ، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته : إنه "استكمالاً لإجراءات الوطنية والمتضمنة تبسيط الإجراءات وصرف مستحقات المتقاعدين، نعلن صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين المحالين على التقاعد ضمن وجبة رواتب شهر تموز".وأضاف أن "عدد القيود بلغ 5745 قيداً"، داعياً "من تصلهم رسائل المكافأة الى مراجعة المصارف والمنافذ لتسلمها".وتابع، أن "هذه الخطوة تأتي ضمن خطوات الهيئة في صرف مكافأة نهاية الخدمة بعد 48 ساعة من صرف الراتب التقاعدي".