خلال حزيران.. العدل: إطلاق سراح 140 حدثاً

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "المفرج عنهم توزّعوا بين (68) حدثاً موقوفاً تم الإفراج عنهم، و(33) حدثاً أُطلق سراحهم بعد قضاء مدة المحكومية، و(16) بالإفراج الشرطي، وذلك لحسن سلوكهم واجتيازهم الدورات التأهيلية المعتمدة، استناداً إلى توصية شُعَب البحث الاجتماعي ومصادقة الجهات القضائية المختصة، كما تم الإفراج عن (21) حدثاً بموجب عفو، بالإضافة إلى (2) بقرار تمييزي".واضافت، أن "دائرة إصلاح الأحداث مستمرة في أداء مهامها بمهنية ومسؤولية، من خلال المتابعة الدقيقة لملفات النزلاء، وضمان تنفيذ الإجراءات القانونية والإنسانية في آلية الإفراج".