الموارد المائية تُعلن تأمين الحصة المائية الكاملة لمحافظة البصرة

وبحسب بيان للوزارة ورد للسومرية نيوز، ان هذا التحسن جاء نتيجة الجهود المكثفة التي بذلتها ملكات الوزارة تحت أشراف مباشر من القيادات العليا، والدعم اللامحدود من قبل رئيس لتنفيذ حملة الوزارة بإزالة التجاوزات على المجاري المائية بما في ذلك بحيرات الأسماك المنشأة بشكل غير قـانوني وبدعم وإسناد من القوات الأمنية.وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات ساهمت في تحسين تدفق المياه وتقليل الملوحة، مما ينعكس إيجاباً على الوضع البيئي والمعيشي لأهالي المحافظة.