برئاسة الجابري.. وفد من مكتب السيد الصدر يكرم أحد الموكب بالأعظمية (صور)

وصل وفد من مكتب زعيم التيار الشيعي الوطني، في الأشرف، اليوم الخميس، إلى في .





وأشار الى أن الوفد قام بتكريم أحد المواكب الحسينية الموجودة في المنطقة. وذكر مراسل أن وفداً من في الأشرف برئاسة السيد وصل إلى لزيارة المواكب الحسينية الموجودة بالمنطقة.وأشار الى أن الوفد قام بتكريم أحد المواكب الحسينية الموجودة في المنطقة. ادناه الصور: