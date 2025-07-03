لجنة برلمانية توضح بشأن العلاوات والترفيعات والاستحقاقات الادارية للموظفين

وقال في حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية ، إن "الحكومة لم ترسل جداول الموازنة للبرلمان باختيار منها ولإعطاء نفسها الحرية في منح الأموال، وما تم صرفه خلال الـ 6 أشهر الأولى من هذا العام بموافقة ".واكمل، ان " ربطت علاوات والترفيعات والاستحقاقات الإدارية الطبيعية للموظفين والنقل من وزارة الى اخرى بجداول الموازنة".وأوضح، أن "تأخر وصول الجداول الموازنة لا يؤثر على رواتب والمتقاعدين والموظفين وتصرف بشكل طبيعي، ولكن هناك محددات وقانون يجب ان تسري عليه الحكومة بخصوص صرف الموازنة".واستطرد بالقول: "هناك مداراة من قبل البرلمان للكتل السياسية وغياب الدور الفعلي لمجلس النواب أصبح ملموساً لدى الجميع، واللجنة المالية تقدم توصياتها ودراساتها الى رئاسة المجلس لكن لا يتم تنفيذ أي منها".ونوه بأن "الموازنة إذا وصلت الى البرلمان بصيغة منطقية ومقنعة ولا تحتوي على مبالغة فسوف تمرر بسرعة ويتم التصويت عليها".وأشار الى ان "أحد اسباب تأخر صرف رواتب منتسبي هو تغيير الأدرة والمالية من شركة كي كارد الى أخرى من قبل مالية الحشد بالتنسيق مع مصرف النهرين".واكد، أنه "يجب على رئيس الوزراء فتح تحقيق مع مالية الحشد الشعبي لمعرفة اسباب تغيير جهة الصرف، لأنه لا يمكن التعامل مع أبناء الحشد المضحين والمقاتلين بهذه الطريقة ومحاسبة المقصرين".