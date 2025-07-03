مصدر: طرد عضو مجلس بغداد حيدر موحان من ائتلاف دولة القانون

وقال مصدر من داخل الائتلاف في حديث لـ ، "تم طرد عضو من ائتلاف دولة القانون لمخالفته النظام الداخلي".

وصوت مجلس ، الخميس، على إقالة المحافظ ، واختار حيدر موحان محافظاً جديداً.

واعتبر العلوي الذي صوت مجلس المحافظة على إقالته الخميس، أن الجلسة غير قانونية وغير شرعية.