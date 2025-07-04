عطل رسمية في تموز.. احداها طويلة لـ4 ايام تخص هذه الفئة

ويشهد الشهر واحدة لجميع العراقيين وهي يوم الاحد المقبل الموافق السادس من تموز الحالي لاحياء ذكرى العاشر من محرم (عاشوراء).الا ان الشهر لم يخلو من العطل لبعض الفئات العراقية، حيث يتضمن وفقا لقانون العطل عطلة لاربعة أيام لابناء الطائفة الصابئية بمناسبة العيد الكبير.كما يشهد عطلة ليومي 20-21 لابناء الطائفة بمناسبة عيد اربعينية الصيف.