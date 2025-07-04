الأمم المتحدة: فشلنا في حماية الشعب الفلسطيني

وقال المتحدث الرسمي باسم المنظمة، في تصريحات إنّه "يجب على الدول الإيمان وتنفيذ الالتزامات التي وقّعت عليها بنفسها".وحول التصور السائد في المنطقة والعالم، أقرّ دوجاريك بأنّ " فشلت في حماية الشعب الفلسطيني".وأشار إلى أنّ "الأمين العام وجميع موظفي الأمم المتحدة الإنسانيين وغيرهم ممن بقوا في ، يبذلون قصارى جهدهم لحماية المدنيين، ومساعدتهم على البقاء على قيد الحياة، على الأقل من خلال تزويدهم بالقدر المحدود من الموارد المتاحة لدينا".